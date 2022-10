Pour les jobs étudiants, le nombre d’heures autorisées sera augmenté : bonne ou mauvaise nouvelle ?

La proposition gouvernementale paraît donc attrayante mais pour plusieurs associations de jeunes, elle représente surtout une "fausse bonne idée". C’est le cas de la FEF, la fédération des étudiants francophones dont la présidente Emila Hoxhaj fait la grimace : "on a l’impression que le gouvernement nous dit : OK c’est la crise, c’est la galère, vous n’avez qu’à jober davantage ! Mais ce n’est pas notre mission première de jober. Quand on jobe, on n’étudie pas et donc on a moins de chance de réussir. Ce qu’il faut, ce n’est pas augmenter le travail étudiant mais baisser le coût des études. Une année représente entre 8000 et 12.000 euros, c’est énorme. Ça explique pourquoi 1 étudiant sur 4 est obligé de bosser pour boucler son budget. Mais nous pousser à jober davantage est une fausse solution. En plus, ça augmente les inégalités entre ceux qui ne doivent pas bosser et ceux qui sont obligés de le faire mais qui auront par conséquent un taux de réussite moins élevé."