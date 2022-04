Pour les jeunes salariés, l'épanouissement personnel prime sur le salaire.

Mais ce n'est pas tout. Près de 50% des Z et des millénnials n'accepteraient pas un emploi dans une entreprise qui ne correspond pas à leurs valeurs en matière de justice sociale et de lutte contre le réchauffement climatique. Un point important pour un tiers des baby-boomers.

Les jeunes âgés de 18 à 35 ans sont tout aussi nombreux à déclarer qu'ils ne rejoindraient pas une boîte qui ne fait pas "d'efforts proactifs" pour favoriser la diversité et l'équité.

Cela ne surprend pas Sander van't Noordende, directeur de Randstad. "Les jeunes veulent s'investir pleinement dans leur travail et cela transparaît dans leur détermination à ne pas compromettre leurs valeurs personnelles lorsqu'ils choisissent un employeur. Notre étude montre que l'on attend de plus en plus des entreprises qu'elles prennent position sur les questions sociales et environnementales [...]. Celles qui ne le font pas sont confrontées à une bataille de plus en plus difficile lorsqu'il s'agit de recruter et de garder les talents", a-t-il expliqué dans un communiqué.