Pour les enfants malades ou hospitalisés, garder le contact avec l'école est un défi de plus

8h20, mercredi : heure du cours de néerlandais pour les élèves de cinquième secondaire de l’athénée royal de Koekelberg. Au programme : révision des verbes irréguliers.

Parmi les élèves, il y a Amar, 15 ans, très concentrée et assidue. Une chose la différencie de ses camarades : elle suit le cours en visioconférence, depuis sa chambre. Ce qui ne l’empêche pas de réagir avec la professeure et de poser ses questions.

"Pour moi, l’école c’est vraiment une priorité", explique l’élève. "Mais j'ai dû me rendre à l’évidence au bout d’un moment que ça me demandait trop d’énergie de me rendre à l’école tous les jours. J’ai un problème moteur et ça me demande beaucoup d'énergie de me déplacer. Je me suis donc retrouvée bloquée parce que je voulais aller à l’école, mais je n’avais pas assez de force pour suivre les cours."

Il y a quatre ans, Amar et sa famille ont donc pris contact avec ClassConnect pour lui permettre de suivre une partie de ses cours à distance. L’ASBL lui a fourni un ordinateur et a installé tout le nécessaire en classe. "C’est vraiment quelque chose qui m’a changé la vie", explique la jeune fille.

"On doit aussi reconnaître que l’école a été très coopérative et que sans ça, ça aurait été plus compliqué", explique Assia Mountir, maman d’Amar.

Chaque année, l’ASBL connecte près de 120 élèves à leur classe à travers Bruxelles et la Wallonie. "Pour ClassConnect, ce qui est très important, c’est tout d’abord l’aspect scolaire", explique Donatien d’Hoop, directeur de ClassConnect. "Il y a des enfants qui sont absents de l’école pour plusieurs mois mais qui veulent continuer leur scolarité et réussir leur année. Mais il y a aussi l’aspect social qui est très important pour nous. Quand un adolescent ne peut plus aller à l’école, il va se trouver en déconnexion sociale alors que c’est un âge où l’intelligence sociale se développe et où c’est important d’avoir des contacts avec les autres. ClassConnect permet de garder le lien avec la classe, les professeurs et les autres élèves."

Ce service est gratuit pour ceux qui y font appel. L’ASBL se finance grâce au mécénat, aux dons et à des fonds octroyés via des appels à projets publics. En Flandre, une telle initiative existe aussi et aide près de dix fois plus d’enfants. "Au nord du pays, ils ont décidé de modifier le décret qui organise l’enseignement pour y intégrer l’enseignement synchronisé par internet ", explique le directeur de l’ASBL. "C’est maintenant un droit pour les enfants malades de pouvoir en profiter. Et puis il y a l’aspect financier aussi : notre équivalent flamand reçoit 2,3 millions d’euros chaque année des pouvoirs publics pour organiser ses activités."

À terme, ClassConnect voudrait pouvoir connecter 1000 enfants à leur classe chaque année.