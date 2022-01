Pour les bébés, échanger sa salive est une preuve de proximité

Selon une étude publiée dans la revue Science, les enfants sont conscients de cette dynamique depuis leur plus jeune âge et

Ils considèrent l'échange de salive (baiser, partage de nourriture...) comme une preuve de proximité entre deux individus.

"Nous savons par de nombreuses recherches que les bébés sont très sensibles à cet aspect social de leur monde mais on ignorait s'ils faisaient vraiment attention aux différents types de relations", explique Ashley Thomas, chercheuse à Harvard et au MIT. Avec ses collègues, elle souhaitait savoir si les enfants peuvent distinguer comme les adultes les relations entre des proches au contraire des relations amicales plus éloignées.

L'équipe s'est inspirée d'expériences faites avec des singes qui, en entendant un jeune en détresse, se tournaient vers la mère en s'attendant à ce qu'elle réagisse. Elle a fait voir à des dizaines de bébés un clip vidéo dans lequel deux jeunes assistantes de recherches jouent avec une marionnette ressemblant à celles de la série éducative "1, Rue Sésame".

La première mord dans un quartier d'orange, puis le donne à manger à la marionnette avant de manger le reste du quartier. La seconde se contente de jouer à la balle avec la marionnette. "Les deux relations sont amicales mais une seule peut être considérée par des adultes comme une relation de proximité", explique Ashley Thomas.