Pour les 800 ans de sa Charte des libertés et franchises communales, Wavre s’offre un "Jeu de Jean et Alice" grandiose

Le "Jeu de Jean et Alice" est une reconstitution historique en plein air créée à Wavre dans les années 1950. Elle évoque, par de multiples tableaux, la naissance en 1222 de la Charte des libertés et franchises communales. Les artistes amateurs locaux, qu’ils soient comédiens, choristes, musiciens ou danseurs, prennent part tous les cinq ans à ce spectacle qui fait désormais partie des traditions de la ville, chère au cœur de nombreux Wavriens.

À l’occasion des 800 ans de la Charte - retardés d’un an pour cause de Covid - le spectacle s’offre une cure de jouvence. Sa mise en scène a été confiée à Luc Petit, à qui l’on doit des spectacles aussi grandioses que "le Noël des Cathédrales" ou "Pinocchio" au château de Beloeil. "J’ai beaucoup hésité à accepter ce défi car ce n’est pas moi qui ai écrit la structure du spectacle. Ça a été créé en 1954, ce n’était pas la même forme de dynamique, de scénarisation. J’ai essayé de venir me greffer à ça en dépoussiérant un peu les choses, en mettant du rythme…", raconte le metteur en scène.