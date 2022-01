Pour les 50 ans du Bloody Sunday : "Game of Truth" un documentaire à voir dans "Retour aux sources"

Les États occidentaux en butte au terrorisme ont un conflit de référence : les 30 années de guerre civile en Irlande du Nord. Face à la violence des factions paramilitaires et de l’IRA, la réponse des Britanniques s’appuyait sur le renseignement, la propagande et une armée d’agents secrets infiltrés. Aujourd’hui, 20 ans après l’accord de paix du 10 avril 1998, les acteurs et les victimes continuent de chercher la vérité et nous alertent des conséquences sur la société d’un contre-terrorisme qui a dérogé au cadre légal de l’État de droit.

Aujourd’hui, à Belfast, 5 familles de victimes du conflit " des Troubles ", qui opposa Catholiques et Protestants, luttent pour connaître la vérité sur la mort de leurs proches que la justice britannique leur refuse. Elles accusent l'État britannique de faire obstacle à ce que la justice soit rendue. Ces familles dévoilent la collusion britannique qui a conduit à l'assassinat de leur proche. Michael Funicane, Ciaràn MacAirt, Franck Mulhern et Alan McBride enquêtent. Ils plongent dans le monde de l’information, des agents doubles et des opérations secrètes menée en toute impunité. Ces familles nous alertent des conséquences sur la société d’un anti-terrorisme qui a dérogé au cadre légal de l’État de droit.