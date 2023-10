Pour les 210 ans de Verdi, réécoutez cinq de ses pièces connues… et moins connues

La Traviata est le troisième opéra de la trilogie populaire de Verdi, également créé à Venise, en 1853. Il se compose de trois actes et le livret est aussi de Francesco Maria Piave. L’histoire se base sur le roman d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias (1848) et sur son adaptation récente au théâtre (1852). L’œuvre n’a pas connu un succès immédiat : la première version en a été mal accueillie à Venise et à Naples, en raison d’une distribution inadéquate des rôles et du caractère très intimiste de ce drame romantique, sans distance héroïque. Elle met en scène Violetta, une courtisane, une "dévoyée" ("traviata" en italien), qui est entretenue par le baron Douphol et vit dans le luxe pour oublier la maladie qui la menace. Elle se laisse séduire par un jeune homme passionné, Alfredo Germont, qui l’amène à renoncer à son mode de vie et à venir vivre à la campagne, mais c’est sans compter sur les soucis financiers et les exigences du père d’Alfredo, pour qui une relation avec une courtisane est un scandale. Sempre libera est un air très célèbre du rôle-titre dans le premier acte, connu pour sa difficulté technique : il comprend des gammes, des trilles, des arpèges, des vocalises, allant jusqu’au contre-ut, à un tempo très élevé.