Pour les 20 ans de l’appli de reconnaissance musicale, Shazam dévoile ses records

Shazam, l’appli qui nous sauve quand on flashe sur une chanson dont on ne connaît pas le nom! Et ça fait déjà 20 ans que ça dure ! Un bel anniversaire pour l’appli de reconnaissance musicale ultra-populaire alors pour l’occasion, ils nous sortent un bon bilan en forme de records.

D’abord, on apprend que c’est le rappeur canadien Drake qui s’avère être l’artiste le plus Shazamé de tous les temps avec 350 millions de Shazams de tous ses tubes cumulés. Mais Dance Monkey de Tones and I reste aujourd’hui la chanson la plus recherchée de tous les temps avec plus de 41 millions demandes sur ce seul hit. On apprend aussi que la chanson dance la plus shazamée ces 20 dernières années est le remix de Prayer in C du duo français Lilly Wood and the Prick par Robin Shulz.

Ensuite, le tout premier titre shazamé de l’histoire était Jeepster du groupe de Marc Bolan, le culte T. Rex. Et la première chanson à avoir atteint les 1000 requêtes est arrivée 1 mois après le lancement de l’appli, soit en septembre 2002, c’était avec Cleaning' out my closet d’Eminem. Avant que la plateforme ne devienne une appli en 2008, le titre le plus shazamé était Crazy de Gnarls Barkley. Quant au tout premier million atteint, c’est Kesha qui l’avait emporté avec son tube redoutable Tik Tok en 2010.

On l’a tous oublié mais à la base, cette entreprise britannique n’était qu’un service de reconnaissance via SMS. On identifiait son morceau en composant le 2580 puis on enregistrait une séquence. On recevait alors un message avec le nom de la chanson et celui de l’artiste. L’appli a ensuite été lancée en 2008 et rassemble désormais 225 millions d’utilisateurs chaque mois à travers le monde. Et avec cet anniversaire, le cap des 70 milliards de titres reconnus a aussi été franchi !

Pour les 20 ans de Shazam, une playlist qui réunit les 20 plus gros succès annuels depuis 2002 est sortie en exclu sur Apple Music.