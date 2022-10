Pour le World Cities Day 2022, les femmes actrices de l'environnement urbain.

A Johannesburg en Afrique du Sud, des jeunes filles issues de bidonvilles, comme Diepsloot, ont pu avoir l'occasion d'exprimer différents enjeux durant une marche de sensibilisation. Elles ont pu parler de leur insécurité quotidienne face aux violences sexistes, à la montée de la délinquance mais elles ont aussi eu la possibilité de pointer du doigt le manque d'infrastructures d'eau et d'assainissement aux ONG intervenues sur place.

Durant divers ateliers, les participantes ont pu imaginer et concevoir de nouvelles maquettes du bidonville de Diepsloot. Nancy Sethole, une des participantes au projet "Her City Diepsloot", souhaite faire de son quartier "un meilleur endroit" et pense que sa "contribution pourra aider" à en faire un endroit plus sécurisé pour les femmes : "Je voudrais voir mes projets et mes rêves se réaliser à Diepsloot". Il s'agira à présent de convaincre les élus locaux de la commune...