Pour le secteur associatif, réduire la part des agrocarburants dans les transports belges n’est pas suffisant

Dans une enquête menée dans le nord-ouest du Pérou, Oxfam a démontré que la production du bioéthanol consommé en Belgique et en Europe est à l’origine de violations de droits humains dans ce pays. " La production de canne à sucre au Pérou pour le bioéthanol belge et européen a notamment causé pollution de l'air, accaparement de l’eau et des terres - rendant les populations encore plus vulnérables aux effets du changement climatique – parmi d’autres violations des droits humains ", précise l’association dans un communiqué.



Pour le secteur associatif, il faudrait plutôt mettre fin à l’obligation d’incorporation du biodiesel et du bioéthanol issus de la production agricole le plus rapidement possible et mettre en place un cadre de protection des droits humains efficace dans sa politique sur les énergies renouvelables.