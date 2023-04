Pour le printemps, David Jeanmotte vous explique comment porter la marinière

La tendance mode sur les réseaux sociaux c’est la marinière, mais ça ne se porte pas n’importe comment. Dans le 8/9, David Jeanmotte vous dit tout sur les façons de la porter.

Autrefois simple sous-vêtement pour les marins, la marinière s’est diversifiée pour devenir un accessoire de mode. En 1910 Coco Chanel la portait déjà et la vendait dans sa boutique à Deauville, soit bien des années avant qu’elle devienne un emblème de Jean-Paul Gaultier.

Aujourd’hui la marinière est déclinée sous de nombreuses coutures, en pull, en robe, et même en crop top, et dans toutes les couleurs. Elle peut se porter seule ou sous une veste, et fourni un avantage pour celles qui ont les hanches larges : portée en top, la marinière avec son col bateau va élargir l’aspect des épaules et fera paraître les hanches plus fines.