Pour le Premier ministre grec, l’enquête sur l’accident de train est prioritaire

L’accident à Tempé a surtout été attribué par les autorités à une "erreur humaine." Dimanche, à Larissa, la ville la plus proche des lieux de l’accident, le chef de gare a été inculpé et placé en détention provisoire pour avoir commis une erreur fatale dans "la mort d’un grand nombre de personnes", un crime passible d’une peine allant de dix ans de prison à la perpétuité, selon le code pénal grec. Plus de 12.000 manifestants ont crié leur colère dimanche à Athènes contre "les défaillances chroniques" du réseau ferroviaire grec en accusant les gouvernements de ces dernières années de ne rien faire pour améliorer les infrastructures.