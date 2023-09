Pour le premier Marché des créateurs de Dinant en décembre 2023, le Centre culturel recherche des créateurs et artisans

Pour illuminer la période hivernale, le Centre culturel de Dinant organise un marché des créateurs du 15 au 19 décembre 2023. Ils proposent leur premier marché aux loupiotes en décembre et recherche des créateurs. Toutes les disciplines (hors produits de bouche) sont les bienvenues : illustration, couture, création de bijoux, sérigraphie, etc. Un appel est donc lancé aux créateurs et artisans désireux de participer à cette toute première édition.

Explications dans cette interview de Laura Douxfils, chargée de communication au Centre Culturel de Dinant, aux micros de Marjorie Billo et Nicolas Lejman dans l’émission Namur Matin sur Vivacité.

Info et inscription pour le 15 septembre : www.ccdinant.be