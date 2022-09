Pour le Parlement européen, la Hongrie n’est plus une démocratie

Dans leur rapport, les députés exigent que les fonds de relance soient suspendus jusqu’à ce que le pays s’aligne sur les recommandations de l’UE et les décisions de justice.

Les préoccupations des eurodéputés sur l’État de droit en Hongrie portent sur des domaines aussi nombreux que le fonctionnement du système électoral et constitutionnel ; l’indépendance de la Justice ; la corruption et les conflits d’intérêts ; le respect de la vie privée et la protection des données ; la liberté d’expression et le pluralisme des médias ; la liberté académique ; la liberté de culte ; la liberté d’association ; le droit au traitement équitable, notamment les droits LGBTIQ ; le droit des personnes issues de minorités, notamment les communautés roms et juives, et la protection contre les discours de haine ; les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ; et les droits sociaux et économiques.