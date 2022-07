"Pour le naturisme, la base, c’est la nature, ce n’est pas le nu"

Il existe autant de formes de naturisme que de pratiquant·e·s. "Chacun a sa recherche. Le naturisme peut être interprété comme on veut. Le but est d’atteindre ces 3R."

A la base, le naturisme, c’était plutôt l’esprit de boy-scout qui faisait ses bonnes actions, rappelle Thérèse. Il y avait surtout un esprit de camaraderie au départ. On vous aidait à mettre les piquets de tente, on vous prêtait du sel… "Cet esprit-là existe encore toujours ou devrait encore exister. Maintenant, il y a des ouvertures vers d’autres opinions." On assiste à un renouveau, avec des demandes bien précises. Certains lieux sont plus festifs, avec plus de jeunes, par exemple.

Il y a le fait de se tenir correctement en société, parce que tout n’est pas accepté. Le but du jeu, ce n’est pas de tout permettre, c’est de vivre ensemble, au mieux.

"On est en train d’essayer, un peu partout, d’ouvrir aux autres communautés, car il y a des lacunes, au fur et à mesure. Il y a des endroits où c’était trop strict, pas assez strict. Il est sûr et certain qu’on n’a pas vraiment de contrôle."