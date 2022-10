Pour le gestionnaire de réseau, Elia, pas besoin de centrales supplémentaires pour l’hiver 2026-2027

Aucune centrale supplémentaire ne sera construite pour l’hiver 2026-2027, ressort-il des enchères de cette année, lors desquelles une capacité totale de 1,2 GW avait été offerte. Aucune capacité n’a été contractée, a en effet indiqué l’opérateur de haute tension Elia, qui organise ces ventes aux enchères. La Creg, le régulateur de l’électricité et du gaz, a contrôlé et validé ces résultats.

Les deux nouvelles centrales électriques au gaz seront en effet déjà fonctionnelles au cours de l’hiver en question et des projets de batteries seront mis en œuvre pour stocker l’électricité. Le gouvernement affirme en outre que les centrales nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3 fourniront également de l’électricité normalement au cours de l’hiver 2026-2027. Le gouvernement négocie cependant toujours pour le moment avec l’opérateur Engie pour prolonger ces deux réacteurs.

Elia assure, de plus, que la capacité existante est suffisante pour répondre à la demande. Elle fera l’objet d’une vente aux enchères un an à l’avance. "Aucune capacité n’a au final été contractée car la courbe de demande était totalement couverte par la prolongation de deux réacteurs nucléaires, par le volume contracté lors de l’enchère précédente et par la capacité existante qui ne souhaite pas encore participer", a précisé le gestionnaire du réseau à haute tension.