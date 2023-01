Pour le « Dry January », testez ces boissons sans alcool… et belges

Simone a Soif ! est une marque 100% belge de limonade biologique proposant une gamme de produits naturels sans sucres ajoutés et sans additifs. L’entreprise schaerbeekoise lancée en mars 2016 travaille de façon artisanale, en circuit court et présente une vraie alternative aux différents softs que l’on connaît toutes et tous. La boisson est composée d’eau, de vapeur de plantes (ce qu’on appelle hydrolat) et de vrais fruits et légumes locaux et de saison.

L’entreprise bruxelloise est la première marque de soft belge à recevoir le certificat B Corporation. Ce label concerne des questions strictes liées à l’environnement et aux enjeux sociétaux : " Le label a reconnu la naturalité des produits de Simone a Soif !. On a toujours eu un point d’honneur à travailler sur cette naturalité. Le certificat est un gage de qualité et prouve que nous ne faisons pas de greenwashing ", affirme Alexandre. " Une des valeurs de Simone a Soif ! est d’être acteur du changement. On veut influencer d’autres marques, lancer des initiatives, montrer la voie, ne pas suivre le mouvement… Le label renforce ces idées ".