Pour le Ballon d’Or, l’Europe vote Benzema

Karim Benzema a-t-il déjà une main sur le Ballon d’Or ? L’attaquant du Real Madrid crève les écrans cette saison en Ligue des champions et les experts ne lui voient guère de concurrents pour succéder à Lionel Messi au palmarès du prestigieux trophée.

"Benzema est seul en course pour le Ballon d’Or", estime ainsi Marca, le journal le plus vendu en Espagne, où personne ne doute que le numéro 9 de la "Maison Blanche" puisse enfin soulever le trophée, quasiment monopolisé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis une décennie.

"Il est bon maintenant, mais il l’est depuis qu’il est arrivé. Désormais, ils ne peuvent plus lui enlever le Ballon d’Or", s’est emballé Florentino Pérez, le tout-puissant président du Real, samedi soir après le sacre de son équipe en Liga.

Comme il le fait chaque année pour l’un de ses joueurs, le club merengue a déjà commencé sa campagne sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de son avant-centre fétiche en vue du vote des journalistes internationaux.

Hors d’Espagne, "KB9" fait aussi quasiment l’unanimité : "'Benzemagic' est un prétendant sérieux au Ballon d’Or", juge le journal italien Corriere dello Sport, alors que L’Equipe, à Paris, donne la parole à un ex-lauréat, Jean-Pierre Papin, qui affirme : "Pour moi, c’est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Le dernier rêve pour Karim, c’est le Ballon d’Or. Je pense qu’aujourd’hui, il a un coup d’avance."