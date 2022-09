Pour le ballet de l’Opéra de Paris, pas de char à voile : quand le danseur Germain Louvet tacle avec humour l’entraîneur du PSG

Alors qu’un journaliste les interrogeait sur la politique de déplacement de l’équipe de foot, qui effectue tous ses trajets – même très courts – en jet privé, Mbappé s’est fendu d’un fou rire, tandis que Galtier répondait, sur un ton qui se voulait humoristique "on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile". Une attitude jugée irrespectueuse, déplacée et désinvolte face à la question des enjeux climatiques, alors que l’Europe sort à peine d’un été caniculaire.