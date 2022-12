Pour la troisième fois depuis 2002, deux demi-finalistes se sont extirpés du même groupe

Tombeurs du Brésil et du Portugal en quart, la Croatie et le Maroc sont toujours en lice pour remporter le Mondial 2022. D’abord adversaires dans le groupe F où l’on retrouvait également la Belgique et le Canada, les deux sensations de la compétition pourraient s’affronter à nouveau en finale ou en petite finale. Vatreni et Lions de l’Atlas sont en tout cas déjà le troisième binôme à rejoindre le dernier carré après être sortis de la même poule.

Les rencontres face au Maroc (défaite 0-2) et à la Croatie (0-0) ne resteront pas un bon souvenir dans la tête des supporters belges. Mais le parcours exceptionnel des deux sélections montre que ce groupe F était sacrément relevé. Victorieux de l’Espagne en huitième et du Portugal en quart, le Maroc devra vaincre la France pour prolonger son rêve. De son côté, la Croatie peut rêver d’un parcours au moins aussi brillant qu’en 2018 (finale face à la France) après avoir éliminé le Japon en huitième et le Brésil en quart (comme la Belgique en 2018 !).