Pour la saison 10 de The Voice Belgique, BJ Scott fait l’expérience de l’audition à l’aveugle pour la première fois !

Du jamais vu sur le plateau de The Voice Belgique ! La "mama" de l’aventure s’est mise dans la peau de nos talents pour vivre l’expérience des Blind auditions. Influencée par ses collègues coachs et pour clôturer la toute dernière soirée des blinds de la saison anniversaire, Beverly Jo Scott a décidé d’interpréter magistralement le tube "Georgia On My Mind" de Ray Charles. La coach emblématique de The Voice Belgique a pu se retrouver face à une étape cruciale pour les talents. Un stress qu’elle n’avait jamais ressenti auparavant !