Pour la Saint-Valentin, Banksy dévoile une œuvre sur les violences conjugales

L'artiste de rue Banksy a dévoilé mardi, jour de la Saint-Valentin, une œuvre qui semble mettre en avant le thème des violences conjugales, peinte sur le mur d'un bâtiment de la station balnéaire de Margate, dans le sud-est de l'Angleterre.

On y voit une femme au foyer ayant un look des années 1950 ou 1960, défigurée par un oeil au beurre noir et une dent cassée, tandis que les jambes d'un homme dépassent d'un vieux congélateur, bien réel, posé contre le mur.

L’œuvre, intitulée "Valentine's day mascara", a été revendiquée par l'artiste sur son compte Instagram le 14 février, jour considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux.