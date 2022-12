Pour la Saint-Nicolas, le SPF Économie préconise d’offrir des jouets sûrs et conformes

Ni Saint-Nicolas ni le Père Noël ne devraient acheter des jouets aveuglément, estime le Service public fédéral qui tire la sonnette d’alarme en publiant les résultats accablants d’une enquête de 2021 visant spécifiquement des jouets présumés non conformes. "La campagne était surtout axée sur le contrôle du respect de la teneur limite de certaines substances chimiques telles que les dérivés de phosphates, le bisphénol A, le formamide…", a indiqué lundi le SPF Économie.

Quatre des 20 jouets testés présentaient un risque grave dû à un dépassement des teneurs maximales pour certaines substances chimiques. Ils ont été retirés du marché. "Certaines de ces substances peuvent s’avérer cancérigènes, reprotoxiques, mutagènes ou simplement allergènes", a détaillé l’institution.

Outre les non-conformités techniques, 18 jouets sur les 20 présentaient des non-conformités administratives, à savoir des manquements dans la liste des substances et matériaux, l’évaluation de la sécurité et les rapports d’essai, le plus souvent.