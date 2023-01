Pour la rentrée, le Réveil de Tipik vous offre vos vacances!

GAIN

Séjour d’une semaine dans un des 22 campings Homair pour 4 à 6 personnes valable jusqu’au 31 Octobre 2023. Dans la limite des stocks alloués à cet effet, hors périodes du 17/05/2023 au 21/05/2023 ainsi que du 08/07/2023 au 02/09/2023 dans l’un des 22 campings.

Séjour valable dans l’un des campings suivants :

*L’accès aux mobil homes " 3 Ch. 6 Pers. " est exclusivement réservé aux réservations présentant 5 occupants minimum et dans la limite des stocks alloués à cet effet.

Ce séjour ne comprend pas les frais de bouche, de transport, taxes de séjour, assurances ainsi que tous autres frais engendrés lors du séjour, notamment les cautions obligatoires et frais relatifs aux options, activités et animations. A défaut de disponibilités dans le camping choisi, sur le type de mobil-home cité ci-dessus, aux dates souhaitées, de nouvelles propositions pourront être faites par la société HOMAIR VACANCES au gagnant. Le gagnant ne pourra en aucun cas céder son séjour, le reporter à une date ultérieure à la limite fixée dans le présent article ou à demander une quelconque compensation financière en cas d’abandon du gain, non disponibilité du séjour souhaité ou annulation du séjour réservé, pour quelque cause que ce soit.