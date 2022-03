Pour la première fois, une pétition citoyenne à la Chambre : elle défend la pension minimale à 1500 euros

C'est une première à la Chambre, en commission des Affaires sociales ce mercredi après-midi : à l'ordre du jour, la première pétition qui a franchi le seuil des 25.000 signatures, ce qui donne ainsi aux requérants le droit d'être entendu par la Chambre. La pétition abordée est un texte, largement inspiré par le PTB, afin de porter la pension minimale à 1500 euros nets par mois. La pétition a récolté 180.000 signatures. Trois signataires vont être entendus par les députés.

Ce système de pétition est une volonté d'ouvrir une nouvelle possibilité "plus citoyenne" de faire ou de modifier une loi. Une possibilité qui était déjà ouverte dans d'autres parlements du pays, région wallonne et communauté germanophone notamment.

Au niveau fédéral, le principe d'une éventuelle loi d'initiative citoyenne a été adopté en novembre 2020. L'objectif défini alors, l'était d'une manière assez lyrique : "ouvrir fenêtres et portes de la Chambre pour en faire un lieu de rencontre pour les citoyens et leurs idées". Le principe : une pétition qui franchirait les 25.000 signatures, avec plusieurs conditions : un seuil minimal défini dans chaque région pour une question de représentativité; un âge minimum de 16 ans pour les signataires; que la pétition soit conforme à la convention européenne des droits de l'homme et liée à une matière traitée par la Chambre. La pétition aurait alors le droit d'être présentée par un groupe de pétitionnaires aux députés.

Ces pétitions peuvent être déposées en ligne sur une plateforme de la Chambre et y récolter des signatures, afin de simplifier la procédure. Une procédure que certains, côté PTB notamment, jugent encore imparfaite puisqu'après audition des citoyens, un parti doit s'emparer de l'idée présentée pour en faire une proposition de loi, qui suivra alors le parcours législatif classique.