Pour la première fois, une oreille imprimée en 3D a été greffée à un humain.

Cette opération pourrait devenir une alternative moins invasive à l'intervention chirurgicale habituellement proposée aux personnes atteintes de microtie. "J'espère qu'AuriNovo deviendra un jour la norme de soins remplaçant les méthodes chirurgicales actuelles de reconstruction de l'oreille nécessitant le prélèvement de cartilage costal ou l'utilisation d'implants en polyéthylène poreux (EPI)", explique Arturo Bonilla.

Avec cette avancée technologique, l'oreille devrait suivre la croissance et l'évolution de la personne greffée, comme le souligne le fondateur du Microtia-Congenital Ear Deformity Institute.

"Nous nous attendons également à ce que cela se traduise par une oreille plus flexible que la reconstruction avec un implant EPI."

Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un essai clinique qui a lieu pendant cinq ans dans deux États américains, la Californie et le Texas. Au total, onze personnes, âgées de 6 à 25 ans, atteintes de microtie, vont recevoir un implant.

Cet essai clinique pourrait également permettre d'étendre cette nouvelle technologie à d'autres domaines thérapeutiques. "Nos indications initiales se concentrent sur le cartilage dans les domaines de la reconstruction et de l'orthopédie, y compris le traitement des malformations nasales complexes et de la dégénérescence de la colonne vertébrale", explique Daniel Cohen, fondateur et PDG de 3DBio Thrapeutics.