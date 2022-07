Pour la première fois, un trou noir "dormant" est découvert hors de notre galaxie, en orbite autour d’une étoile bleue

Un trou noir "dormant" de masse stellaire en orbite autour d’une étoile compagne dans le Nuage de Magellan : c’est ce qu’a découvert une équipe d’experts internationaux, plus habitués à valider (ou invalider) les découvertes de trous noirs qu’à en trouver.

Au terme de six années d’observations avec le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), l’équipe a découvert le premier trou noir "dormant" en dehors de notre galaxie. "Cela fait maintenant plus de deux ans que nous recherchons de tels systèmes binaires à trous noirs", explique la coauteure Julia Bodensteiner, chargée de recherche à l’ESO en Allemagne, dans un communiqué. "J’ai été très enthousiaste lorsque j’ai entendu parler de VFTS 243, qui est à mon avis le candidat le plus convaincant signalé à ce jour." Le trou noir fait au moins neuf fois la masse de notre Soleil, et tourne autour d’une étoile bleue, très chaude et très massive (25 fois la masse solaire).

VFTS 243 est qualifié de "dormant" car il n’émet pas de rayons X, qui permettent normalement aux humains de détecter cet objet céleste. Et c’est cette propriété qui rend cette découverte si importante, car la communauté scientifique ne connaît "pratiquement aucun trou noir dormant, alors que les astronomes pensent qu’ils sont très répandus", explique le coauteur Pablo Marchant, de la KU Leuven.