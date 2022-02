Pour la première fois, un moai est restitué à l’île de Pâques

Une tête de 715 kg, sculptée dans le basalte. Pour les anciens habitants de Rapa Nui, il s’agissait surtout d’un objet sacré, une représentation de leurs ancêtres. Une importance culturelle et rituelle dont peu de musées, à travers le monde, ont fait grand cas lorsqu’ils se sont approprié nombre d’exemplaires de ces statues impressionnantes.

Notre moai voyageur a déjà pris la mer, en 1870, lors d’une expédition commandée par le gouvernement chilien, qui n’a pas encore, à l’époque, la souveraineté sur l’île. Sa mission : ramener l’une de ces mystérieuses statues, dont on ne connaît alors presque rien, et qui font fantasmer l’Occident. D’après le journal de bord de l’expédition, c’est un ancien soldat français, habitant sur l’île, qui offre deux moai aux Chiliens, sans que l’on sache si la population locale est en accord avec ce cadeau. Ces statues sont de petites tailles par rapport aux colosses que l’on peut trouver sur Rapa Nui, car en transporter de plus grosses n’aurait pas été possible.