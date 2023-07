Pour la première fois, Miss Pays-Bas 2023 est une femme transgenre

La mannequin devient la deuxième femme transgenre à participer au plus important concours de beauté au monde. Avant Miss Pays-Bas, on se souvient qu’en 2018, la candidate espagnole Angela Ponce avait remporté le concours dans son pays, devenant ainsi la première femme transgenre – et militante – à accéder au concours Miss Univers l’année dernière à Bangkok.

Et la Belgique a également montré la voie puisqu’en 2015 déjà, Céline Van Den Bossche (qui a entamé sa transition en 2011), concourrait au titre de Miss Flandre-Occidentale.

Mais, si, en théorie, le concours Miss Univers autorise la participation des femmes transgenres depuis 2012, l’organisation, qui appartenait à l’époque à Donald Trump, s’était retrouvée la même année au cœur d’une polémique : la Canadienne Jenna Talackova avait été interdite de finale parce qu’elle n’était pas "née naturellement femme". Et si, finalement elle n’avait pas remporté la compétition, elle avait tout de même gagné une bataille juridique l’autorisant à participer au concours.

Enfin, en 2021, Miss Nevada, Kataluna Enriquez est devenue la première femme transgenre à participer au concours Miss USA. Et il aura fallu attendre 2022 pour voir la première candidate transgenre participer à une élection régionale de Miss France: l'actrice et mannequin Andréa Furet, s'est en effet présentée à l'élection de Miss Ile-de-France mais n'a pas été retenue pour représenter sa région au concours Miss France 2023.