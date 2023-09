Jean-Claude Van Damme, au Comic Con : un des invités aux autographes les plus chers

Alors, à Bruxelles, le prix d'entrée standard est en moyenne à 20 euros, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Ensuite, si vous voulez faire une photo avec l'une des personnalités présentes, vous paierez entre 50 € et 75 €, et si vous voulez plutôt un autographe, il est indiqué sur le site qu'il sera à régler directement en espèces à l'invité!!

Les moments plus personnels avec Van Damme seront musclés (hum, désolé!) pour le portefeuille. D'abord "le phénomène" ne sera présent que le samedi 4 novembre et pour une série de dédicaces et photos limitées. Et notre compatriote, au sens de la formule - comme du business - aiguisé, est tarifé à 150 euros l'autographe, 200€ la photo, 350€ pour l'autographe et le photoshoot combiné, et 450€ pour la formule VIP c'est à dire avec un coupe-file.

Après, à titre de comparaison, lorsque Robert Englund alias Freddy Krueger est venu à Bruxelles plus tôt dans l'année, la photo était à 90 euros, l'autographe à 100 euros, l'autographe avec une citation et un doodle: 195 euros.

Quant aux retrouvailles entre Michael J. Fox et Christopher Lloyd à New-York l'an dernier, le billet d'entrée allait de 59 à 139$ et les packages, comme souvent très catégorisés aux États-Unis, se situaient entre 400 et 1000$, selon que vous payiez pour un autographe pré-signé ou fait en direct, si vous vouliez une "simple" photo avec les 2 acteurs ou s'il y avait la voiture de Retour vers le Futur dans le décor etc.