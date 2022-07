Pour la première fois en radio, Noé Preszow interprète "Que tout s’danse" en piano voix

Noé Preszow était invité par Cyril et ses chroniqueurs dans Le 8/9 pour vous parler de son processus créatif mais aussi pour vous interpréter en exclusivité Que tout s’danse en piano voix.

Pour la première fois en session live, Noé Preszow interprète son titre Que tout s’danse une exclusivité, puisque c’est la première fois que le chanteur propose ce titre en piano voix. Une interprétation à couper le souffle et tout en légèreté.

Vous connaissez probablement À nous, présente sur l’album éponyme sorti en 2021, ce titre a en réalité 10 ans. Noé Preszow explique que ce titre est composé de plusieurs pièces de puzzles créées à différents moments. Certains éléments de ce titre datent donc d’il y a 10 ans. Noé aime prendre le temps de laisser reposer ses idées avant de les peaufiner et de les sortir.

Lorsqu’il compose un titre, soit il écrit et compose d’une traite et se retrouve ensuite en studio. Soit, il arrive en studio avec ses "titres puzzles" dont il rassemble les pièces en studio, en dernière minute. Mais s’il n’est pas satisfait du résultat, il laisse le projet reposer et retravaille dessus plus tard afin d’obtenir un jour une version qui lui plaît.