Pour la première fois depuis 2014, les logements dans l’Union européenne sont moins chers qu’il y a un an

Le prix des logements dans l’Union européenne a baissé en moyenne d’1,1% au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière. C’est la première fois en neuf ans que les prix de l’immobilier baissent sur une base annuelle, rapporte mardi l’office européen des statistiques Eurostat.

La baisse des prix de l’immobilier fait suite à la hausse fulgurante des taux d’intérêt par la Banque centrale européenne (BCE), destinée à réduire l’inflation. Ces coûts d’emprunt plus élevés rendent également les prêts hypothécaires plus onéreux, ce qui réduit la marge de manœuvre des acheteurs pour faire des offres élevées sur un logement.

Avant cette hausse, les taux d’intérêt avaient connu des niveaux historiquement bas. Pendant des années, cela avait alors contribué à la forte augmentation des prix des maisons et autres biens immobiliers. Avec une chute de près de 10%, la baisse des prix des logements a été la plus forte en Allemagne, suivie par le Danemark (-7,6%) et la Suède (-6,8%). Les prix n’ont toutefois pas baissé partout. En Belgique, ils ont progressé de 1,8%. La plus forte augmentation a, elle, été enregistrée en Croatie, où les logements étaient presque 14% plus chers qu’un an plus tôt.