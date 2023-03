Pour la première fois depuis 1987, les Américains achètent plus de vinyles que de CD

Pour la première fois depuis 1987, il y a eu plus de disques vinyles vendus aux Etats-Unis que de CD, preuve de l’engouement pour ce format rétro très à la mode.

Le chiffre d’affaires des ventes de disques vinyles a augmenté de 4% en 2022 sur un an à 1,7 milliard de dollars, selon les données dévoilées jeudi par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Le produit des ventes de vinyles avait déjà dépassé en 2020 celui des ventes de CD, ou disques compacts. Mais, pour la première fois, le nombre de disques traditionnels aux fameuses faces noires A et B et à lecture analogique vendus a dépassé celui des petites galettes compactes en plastique à lecture numérique inventées et développées par Philips et Sony et qui ont révolutionné les années 1980.

Quarante-et-un millions de vinyles contre 33 millions de CD ont été vendus en 2022 aux Etats-Unis. Par un double effet de mode et de nostalgie et alors qu’il avait quasiment disparu, le vinyle a opéré un retour ces dernières années, déclenchant la relance de la fabrication de platines à tête de lecture analogique qui peuvent être de très bonne qualité et au prix élevé.

Mais la musique en streaming règne en force : 13,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022, soit 84% des 15,9 milliards de dollars de ventes de musique au total. Et sur la partie streaming, la musique payante par abonnement à une plateforme compte pour 77%, soit plus de dix milliards de dollars pour la première fois. Quelque 92 millions de personnes écoutent de la musique en ligne et paient pour cela aux Etats-Unis, contre 84 millions l’an passé, selon la RIAA. Un chiffre également record.

En début d’année, on apprenait aussi que 50% des acheteurs de vinyles n’ont pas de platine pour les lire.

C’est le Billboard qui l’annoncait dans son nouveau récapitulatif : alors que les ventes d’albums vinyles continuent de progresser chaque année aux États-Unis, seule la moitié des amateurs qui achètent des disques possèdent en fait une platine vinyle, selon une étude commandée par Luminate.

Il y a un an, un classement des meilleures ventes en vinyles sur le dernier millénaire avait été établi par l’analyste Alan Jones de Music Week.

Et c’est David Bowie qui remportait la première place avec 582.704 vinyles vendus depuis les années 2000, contre le seul autre groupe à dépasser le demi-million de ventes (avec 535.596 exemplaires), les Beatles.

C’est surtout grâce aux nombreuses rééditions parues ces dernières années que Bowie atteint cette première place du classement global.

Au même moment, on apprenait que pour la première fois en 30 ans, la vente des vinyles avait dépassé celle des CDs aux USA. Selon des données de MRC et du Billboard, 38,3% des albums vendus dans le pays en 2021 l’étaient dans ce format vinyle, ce qui représente plus de 50% du total des ventes physiques (41,72 millions de vinyles sur un total de 82,79 millions de supports physiques divers).