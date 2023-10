Pour la première fois de son histoire, Manneken-Pis porte une robe

Le Manneken-Pis voit sa garde-robe s’agrandir à nouveau. Ce mardi, le célèbre petit bonhomme belge s’est vêtu pour la première fois de son histoire d’une robe en l’honneur du cinquantième anniversaire de l’emblématique robe portefeuille conçue par la créatrice belgo-américaine, Diane von Furstenberg.

Jamais démodé, ce vêtement est aussi un symbole de l’autonomisation des femmes et le fil conducteur de la vie et de l’œuvre de la styliste née à Bruxelles et citoyenne d’honneur de la capitale. "Je n’ai jamais imaginé qu’un jour l’une de mes créations serait portée par Manneken-Pis. J’ai vécu à Bruxelles. L’idée de faire une robe pour un des emblèmes de cette ville est un grand honneur. J’en suis ravie", s’est enthousiasmée Diane von Furstenberg, présente à la cérémonie de présentation aux côtés du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

"Cette robe, aujourd’hui portée par Manneken-Pis, symbolise peut-être la fluidité de ce dernier. Il peut tout simplement s’habiller comme il le souhaite", a-t-elle ajouté.

Réalisée en jersey de soie à imprimé graphique vert et blanc, la robe de Manneken-Pis est basée sur un modèle original des années 70. Ce modèle est d’ailleurs visible jusqu’au 7 janvier 2024 dans le cadre de l’exposition "La femme avant la mode" au Musée de la Mode et de la Dentelle de Bruxelles.