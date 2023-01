Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis restituent une antiquité pillée à la Palestine

À l’annonce de cet accord avec le milliardaire, certains Palestiniens se sont inquiétés que les artefacts de contrebande provenant de Cisjordanie ne soient remis au gouvernement israélien, et non à celui de l’Autorité palestinienne. Et pour cause, les services du procureur de New York avaient initialement annoncé un transfert vers Israël d’une partie des objets issus de la collection Steinhardt. Certains d’entre eux avaient même été prêtés à plusieurs institutions culturelles du pays, dont le Musée d’Israël, bien avant l’accord de 2021.

George Noll, chef du Bureau américain des affaires palestiniennes, s’est félicité de la restitution de la "cuillère cosmétique" à l’Autorité palestinienne. "C’est un moment historique entre les peuples américain et palestinien et une démonstration de notre foi dans le pouvoir des échanges culturels pour développer la compréhension mutuelle, le respect et le partenariat", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Depuis 2020, la justice de l’État de New York mène une vaste campagne de restitution d’artefacts pillés dans le monde et qui ont atterri dans des musées et galeries de la ville américaine. Quelque 700 antiquités ont déjà été rendues à 14 pays, tels que l’Italie, la Grèce, le Cambodge, l’Inde, le Pakistan, l’Egypte et l’Irak.