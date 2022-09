Pour la première de la saison, Pierre Solot pimente la Table d’écoute à la mode espagnole

Il est des phares qui nous guident dans la nuit, c’est le cas de la Table d’écoute, émission phare de Musiq3 qui existe depuis plus de 70 ans, avant même la création de la chaîne. La Table d’écoute, c’est une émission à la fois populaire et pointue. Le concept est simple : quelques versions d’une même œuvre sont écoutées par des spécialistes qui, au fur et à mesure du programme, commentent, argumentent et éliminent les versions. Pour la deuxième saison consécutive, succédant à Camille de Rijck, c’est Pierre Solot qui dirigera les rênes de l’émission diffusée chaque dimanche de 16 heures à 18 heures Et pour la première de la saison, il a choisi de prendre comme œuvre Iberia, les cahiers pour piano du compositeur espagnol Isaac Albéniz.