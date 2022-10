Pour la première de Frank Defays, un Charleroi réaliste et appliqué renoue avec le succès face à l’Antwerp

Mais petit à petit, les hommes de Frank Defays vont s’appliquer et commencer à tirer profit des situations de contre laissées par les Anversois. Après de timides escarmouches, Charleroi va trouver le chemin des filets. Suite à une perte de balle de Ritchie De Laet, Isaac Mbenza déborde sur le flanc droit et glisse un bon ballon dans la course d’Adem Zorgane, qui centre en retrait pour Nadir Benbouali. Ce dernier n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets et donne l’avantage aux Carolos (1-0, 34e).

Les Anversois auront l’occasion d’égaliser dix minutes plus tard, mais Hervé Koffi sort un arrêt magistral face à Calvin Stengs (42'), qui s’était retrouvé seul face au gardien burkinabé après un magnifique une-deux avec Vincent Janssen. Charleroi rentre donc aux vestiaires avec l’avantage.

En deuxième mi-temps, les hommes de Defays appliquent les consignes du coach à la lettre. Les zèbres sont très attentifs défensivement, et exploitent les espaces laissés par l’Antwerp en contre.

De son côté, le matricule 1 s’est montré peu inspiré ce dimanche soir, et n’a jamais semblé être en mesure d’inquiéter sérieusement une défense carolo bien en place. Les Anversois poussent en fin de rencontre et Charleroi va plier, mais ne rompra pas et va même manquer de doubler le score à deux reprises (92e et 94e). Les Zèbres se feront malgré tout une grosse frayeur après une reprise de Janssen sur la barre de Koffi en toute fin de rencontre (96e).

Une soirée convaincante de la part des Zèbres, qui remontent à la 11e place et renouent avec le succès après quatre matches sans victoire.