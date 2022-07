Pour la première de "C'est Génial", avec Conan, réveillez le barbare qui sommeille en vous !

Les textes de Howard sont assez pessimistes même si certains sont plus légers. Howard semblait déçu par l’idée même de civilisation corrompue. Il préférait la " barbarie " proche de l’état de nature. L’histoire européenne de la fin des années 30 va lui donner raison… Howard se suicidera en 1936 !

Les aventures de Conan se déroulent dans un passé mythique, l'âge hyborien. Un âge situé quelque part entre la chute de l'Atlantide et le développement des anciennes civilisations telles que l’Égypte et la Grèce antiques. Howard décide de raconter les péripéties de Conan comme un aventurier les raconterait : sans chronologie. Ce n'est que des années plus tard, Lyon Sprague de Camp reprendra la série, inscrira les aventures dans un certain ordre et écrira de nouveaux épisodes pour combler les trous.

Selon les puristes, Conan devient une parodie de lui-même sous la plume de ce dernier qui le transforme en barbare analphabète aux muscles hypertrophiés. Le film de John Milius ne reprend d'ailleurs aucune nouvelle d'Howard, seules quelques scènes sont tirées des textes originaux.