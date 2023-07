Pour la plus grande joie des automobilistes : le chantier du viaduc de Huccorgne se termine

Ce chantier a débuté le 2 août 2021 et se termine ce dimanche 30 juillet. Cette cure de jouvence était indispensable pour cette structure construite entre 1968 et 1971. Seules des dernières opérations resteront à réaliser en dessous de l’ouvrage, jusqu’au début de l’automne 2023.

Ces travaux n’auront aucun impact sur la circulation. Il s’agira de la finalisation des réparations des bétons des piles et leur mise en peinture, de la remise en état des rues Robiewez et Famelette (égouttage, glissières, et revêtement) situées dans la zone en chantier sous la structure, ainsi que la réfection du réseau d’égouttage enterré et des fossés longeant les voies accueillant la circulation vers Namur.