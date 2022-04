Pour la planète, posséder moins, partager plus ?

Qui n’a jamais mis les pieds dans une bibliothèque ? Avec ses livres, son accueil et ce comptoir où on paye un petit peu pour emprunter beaucoup. C’est pile le même système à la ludothèque dont on sort avec une pile de jeux à prêter pour pas grand-chose. Et depuis peu, on peut sortir d’une "babythèque" avec une poussette ou d’une "outilthèque", tronçonneuse à la main (pas l’inverse). Sur internet, une foule d’applis récentes permettent aussi d’emprunter, de louer, d’échanger du matériel pour ne pas devoir l’acheter.

Cet épisode d'"Après nous, les mouches ?" va plonger dans cette ébullition, de l’idée aux projets finis. On entendra ceux qui les imaginent, rhétos et bricoleurs, parler de leurs objectifs : soulager les portefeuilles, la planète et permettre aux gens de se rencontrer.

Mais ce podcast abordera aussi un doute : ces initiatives de partage sont-elles, toutes, écologiques ?

Spoiler : souvent, oui. Toujours ? Non. Parce que, sur cette vague surnommée "économie de partage" ou "économie collaborative", ont vite surfé des commerces, des entreprises, parfois des multinationales intéressés de s’accoler les mots "partage" ou "collaboratifs" et les idées positives qui vont avec, mais pas forcément les engagements.

Un podcast à partager, qui commence par trois pubs d’un autre siècle et une montagne de légos.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec "Après nous les mouches"

Avec des rhétos de l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) de Hesbaye, gagnants du Young Climathon (GAL "Je suis Hesbignon"), Olivier Beys (Tournevie) et Jonas Moerman (Ecoconso).

