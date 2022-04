Pour la journée mondiale de la terre, Google montre les effets du réchauffement climatique sur sa page d’accueil

Le concept du doodle n’est pas nouveau ! Il a été inventé en 1998 par les fondateurs de Google : Larry et Sergey. Ceux-ci avaient à l’époque, modifié leur logo pour annoncer qu’ils participaient au festival "Burning Man". Un premier doodle humoristique et assez simple, qui marque la naissance des doodles. Depuis lors, près de 4000 doodles ont été créés pour célébrer divers événements à travers le monde. Aujourd’hui, une équipe d’illustrateurs et d’ingénieurs est désormais chargée de la production de ceux-ci. "Pour eux, la création de doodles est devenue un effort de groupe pour animer la page d’accueil Google et faire sourire les utilisateurs de Google à travers le monde" peut-on lire sur le site des doodles. "La procédure de sélection des doodles vise à célébrer des événements et des anniversaires intéressants qui reflètent la personnalité de la société Google et son goût pour l’innovation."

Cette année, le doodle sur la journée mondiale de la terre dénote vraiment avec ce qui a été fait précédemment ( découvrez des exemples d'anciens Doodle ci-dessus). A la place de faire sourire, Google souhaite conscientiser ses utilisateurs sur les effets du réchauffement climatique. En plus des photos, si vous cliquez sur le Doodle du jour, le moteur de recherche vous redirigera automatiquement vers une série de sources concernant les causes et les effets du réchauffement climatique.

On peut tout de même rappeler que le poids de la pollution numérique n'est pas des moindres sur la balance déjà bien chargée du réchauffement climatique: il représente 4% des émissions de CO². Heureusement, des alternatives plus écologiques existent et séduisent de plus en plus d'utilisateurs. Ecosia en sans aucun doute la plus connue: en échange des recherches faites par les utilisateurs, Ecosia s'engage à planter des arbres. Découvrez comment dans la vidéo ci-dessous!