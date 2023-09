Pour la génération X, travailler dans la tech ne fait plus rêver

Intercalés entre les baby-boomers et les millennials, la génération X est réputée pour être aussi technophile que leurs cadets. Ils ont même participé à la création d’Internet et de la culture technologique moderne. Pourtant, ils ne sont plus enchantés par la perspective de travailler dans une grande entreprise du secteur qu’ils ont contribué à construire, selon un récent sondage.

L’enquête a été menée par la société Qualtrics auprès de 1000 salariés américains de la tech. On y apprend que les représentants de la génération X (nés entre 1965 et 1980) n’aspirent plus à travailler dans le secteur : seuls 37% d’entre eux souhaitent être embauchés dans une entreprise technologique de premier plan. Les millennials et les membres de la génération Z sont deux fois plus nombreux à vouloir faire carrière dans le numérique (60%).

Ces résultats montrent à quel point les actifs se montrent plus exigeants à l’égard de leur entreprise, mais plus généralement du secteur dans lequel elle évolue. Si on sait les jeunes très attachés à l’équilibre entre les vies professionnelle et personnelle, leurs aînés travaillant dans le tech le sont encore plus. Ainsi, 68% des membres de la génération X déclarent que leur job n’est pas, à leurs yeux, si important que cela dans la réalisation de leurs objectifs de vie, contre 51% pour les millenials et 58% pour les Z.