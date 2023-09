Pour la Gen Z les concerts passent avant l’alcool, le sexe et le travail

La Génération Z aime les concerts et elle est prête à tous les sacrifices pour chanter à tue-tête les titres de ses artistes préférés.

Un concert, c’est dans un premier temps un moment stressant, parfois des heures dans une file d’attente virtuelle pour enfin obtenir le Saint Graal, le ticket pour voir sur scène votre artiste préféré. Le jour J, c’est l’attente, pour certains, durant des heures devant les portes de la salle, du stade ou du festival afin d’avoir les meilleures places, celles tout devant pour tenter d’avoir un " eye contact " avec cet artiste qui vous fait vibrer. C’est aussi un moment de communion avec les autres fans, un partage de bonheur, de sueur et des cordes vocales presque cassées à force de crier les paroles de vos chansons préférées. C’est souvent un moment gravé à jamais dans les mémoires. Ressentez-vous toutes ces émotions ? L’avez-vous en tête ce concert qui a marqué votre vie à jamais ? Pour la Gen Z, celle née entre 1997 et 2012, les concerts sont devenus un art de vie, un but et une priorité. Cet amour se voit dans le nombre de concerts qu’ils ont vu au cours de leur vie, plus de 25 pour 61% d’entre eux, alors que les plus âgés de cette génération ont à peine 26 ans. C’est ce que révèle une étude menée par Viagogo, une plateforme de billets en ligne et l’organisme YouGov. Réalisée auprès de 2000 adultes Anglais, les résultats de la Gen Z sont surprenants.

Un moment rempli d’émotion

Avez-vous déjà pensé à ne pas vous rendre au travail pour aller à un concert ? Pour 18% de la Gen Z, ce n’est pas un problème. Ils sont prêts à s’absenter à la dernière minute pour faire la file devant une salle de concert. Contre 8% pour les Millennials. Pendant le concert, cette génération ultra connectée partage des vidéos de la performance sur les réseaux sociaux, ils sont 10% plus susceptibles de le faire que les Milllenials. Mais profiter du moment présent reste très important pour eux, car 84% gardent leur téléphone dans une poche ou dans un sac afin de passer un temps en " tête à tête " avec leur artiste préféré. Et si vous les voyez pleurer à chaudes larmes lors d’un concert, ce n’est pas étonnant, ils sont 20% à affirmer se laisser guider par leurs émotions et vivre le moment à 100%, " Harryyyyyyy on t’aime ". Des émotions partagées par les Millenials, 18% d’entre eux versent aussi une petite larme et seulement 11% du côté des Baby Boomers, la génération née entre 1946 et 1964.