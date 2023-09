Pour la communauté LGBTQIA+, voyager n'est pas toujours synonyme de liberté.

Qui contredirait les bienfaits de respirer un air autre que celui de notre quotidien ? Et pourtant, si voyager paraît simplissime pour peu que l'on dispose d'un passeport en règle et d'une nationalité ouvrant de multiples frontières, ce n'est pas toujours une évidence, notamment en ce qui concerne la communauté LGBTQIA+. Un thème sensible abordé par la dernière étude* du géant de l'hébergement Booking.com qui, même si elle repose sur des réponses déclaratives, a de quoi bousculer les consciences.

Car ce qui paraît aller de soi quand vient le moment d'organiser un séjour ne l'est pas quand on est une femme et que l'on en aime une autre, quand on ne se définit pas selon sa sexualité, quand on aime les deux sexes.... La problématique concerne surtout des questions de discrimination. Et malheureusement, les cas ne sont pas rares.

50% des voyageurs français appartenant à la communauté LGBTQIA+ en ont été victimes lors d'un voyage.

Dans les faits, 24% des voyageurs ont subi des situations gênantes. Et contrairement à ce qu'il serait facile d'imaginer, les comportements déplacés, voire homophobes, ne sont pas du fait de la population locale (13%) mais davantage des autres vacanciers (19%).

Et si les cas sont plus rares, il faut tout de même rapporter ces 7% de répondants ayant confié avoir fait l'objet de menaces ou d'actes d'intimidation de la part des forces de l'ordre locales.