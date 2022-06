Pour l'UVCW, la situation financière des villes et communes wallonnes est catastrophique

Toujours selon l'UVCW, les pouvoirs locaux sont englués dans des procédures d'un autre temps dues à la complexité des institutions, ce qui ne facilite pas la prise de décision. Un Programme stratégique transversal a été adopté en 2019 mais pour être opérationnel, il nécessite une prévisibilité et une stabilité financières qui ne sont toujours pas offertes aux décideurs locaux à l'heure actuelle.

"Simplification rime avec modernisation", ajoute Maxime Daye. "Il faut pouvoir attirer des talents, les motiver et les conserver. Or, seuls 25% des agents communaux et 15% des agents du CPAS sont statutaires. Nous revendiquons aussi une solution au dossier des pensions locales. D'ici 2026, la facture annuelle passera de 924 à 1.275 millions d'euros."

La fusion des communes

Enfin, l'UVCW appelle à la fusion de communes, dont la taille optimale tourne autour des 15.000 habitants. La Région encourage financièrement ces fusions, en allégeant la dette communale de 500 euros par habitant, avec un plafond de 20 millions d'euros par entité fusionnée.

"Grâce à une dotation plus importante, une assiette fiscale plus vaste et des économies d'échelle, des moyens financiers supplémentaires permettront d'amplifier l'action locale pour le bien-être des citoyens", a conclu Maxime Daye.