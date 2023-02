Pour l’avocat Sven Mary, il va falloir apprendre à vivre avec la cocaïne : bière et cocaïne, même combat ?

Le débat se termine à Houyet avec le témoignage de Marie-José : "Il va falloir apprendre à vivre avec et en faire un combat de tous les jours. Je me suis battue pendant 10 ans pour sortir mon fils de la drogue. Je suis prête à accepter la cocaïne pour aider certains jeunes, pour qu’ils soient mieux encadrés. Mon fils a commencé par un joint, puis il a pris de l’héroïne et ça a détruit la famille. Il a volé, il est allé en prison. Je l’ai repris chez moi, il a divorcé et ce n’est pas tous les jours facile. Quand il est malade, on ne sait plus lui faire de prise de sang."

