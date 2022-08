Pour l’ancien Pink Floyd, Roger Waters, Joe Biden fait partie des "criminels de guerre"

Roger Waters était l’invité en juin dernier du The Late Show with Stephen Colbert et l’ancien Pink Floyd a proposé des classiques comme " The Happiest Days of Our Lives " et " Another Brick In The Wall Pts. 2 & 3 ". Présenté par l’hôte du show comme " le membre fondateur et la force créatrice derrière Pink Floyd", Roger Waters a proposé son medley juste avant de prendre la route pour ses 40 dates en Amérique du Nord. A voir ici.