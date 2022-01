"Pour l’allègement des mesures, nous parlons de semaines et non de mois", estime Steven Van Gucht

Ce 28 janvier est marqué par l’entrée en vigueur du baromètre corona. Décidé lors du dernier comité de concertation, ce baromètre va rythmer nos vies durant les prochaines semaines. Rouge, orange et jaune : trois codes couleur qui permettront de donner une vision générale de la situation épidémiologique.

En ce premier jour d’application de ce nouveau système et comme chaque semaine, le centre national de crise a fait le point sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays.

Un record d’infections qui pourrait être sous-estimé

Cette semaine, un nouveau record d’infections a été atteint : "Un peu plus de 70.000 cas ont été détectés ce lundi" annonce le virologue Steven Van Gucht. Entre le 18/01 et le 24/01, 52.043 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une hausse de 63% par rapport à la semaine précédente.

Mais le nombre d’infections pourrait être sous-estimé. En effet, deux critères laissent penser que des contaminations ne sont pas recensées. Tout d’abord, les changements dans la politique de dépistage : les tests PCR ne sont plus nécessairement effectués pour les vaccinés lors des contacts à haut risque. Ensuite, de nombreux Belges réalisent des autotests et se mettent en quarantaine sans forcément réaliser un test PCR.

Steven Van Gucht remarque que l’augmentation des contaminations est clairement concentrée chez les enfants, les adolescents et leurs parents dans la trentaine et quarantaine. "Chez les enfants, les chiffres ont plus que doublé au cours de la semaine passée" relève l’expert.

Les plus fortes hausses sont observées dans la province de Namur et du Luxembourg, où le nombre de contaminations a ici aussi plus que doublé en une semaine.

Le pic bientôt atteint

Les chiffres sont donc toujours en hausse mais le pic de la 5e vague semble se profiler : "Le nombre d’infections et d’hospitalisations augmente mais moins rapidement qu’auparavant, ce qui est un signe annonciateur du pic" précise Steven Van Gucht. "On estime que mardi et mercredi, 60.000 contaminations seront détectées, ce qui veut dire qu’on reviendra aux chiffres de la semaine passée".

Le virologue note que le ratio de positivité semble plafonner, ce qui pourrait montrer un réel ralentissement de la croissance. Sur la base des résultats des tests obtenus entre le 18/01 et le 24/01, il est de 46,1%, en hausse de 9,4% par rapport à la semaine dernière.

Concernant la situation en soins intensifs, le nombre d’admission est toujours en baisse, d’environ 3%. "Mais cette diminution pourrait bientôt s’arrêter" modère l’expert. La prudence reste donc de mise pour nos hôpitaux.

Entre le 21/01 et le 27/01, les admissions s’élèvent à 344 en moyenne par jour. C’est une augmentation de 34% par rapport à la semaine précédente. "Cette augmentation était de 50% il y a encore quelques jours" explique le virologue, qui relève ici un nouvel argument laissant penser que le pic de cette vague devrait être atteint dans les prochains jours.