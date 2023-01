Pour l'AFT, "le niveau général du tennis est très élevé" en Wallonie-Bruxelles

Le tennis en Wallonie-Bruxelles, et le tennis belge en général, se porte bien. C'est le message relayé par l'AFT, l'Association francophone de tennis, en conférence de presse mardi à Louvain-la-Neuve en marge du BW Open, le tournoi Challenger 125 qui se tient cette semaine au Blocry.

"Il ne faut pas se tromper, les talents de Justine Henin et David Goffin sont des cas exceptionnels, mais derrière eux, le niveau général est très élevé", a plaidé Pierre Crevits le président de l'AFT. "Le grand public pourrait avoir une fausse impression." Au-delà du sport d'élite, le tennis pour tous voit un nombre d'affiliés en hausse constante dans les 322 clubs de l'AFT. "Le tennis est le deuxième sport en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles avec 83.845 membres en 2022 derrière le football, mais loin devant le basket, 3e. La participation aux compétitions, en recrudescence, explose", a ajouté Samuel Deflandre, le secrétaire-général, qui dresse un portrait optimiste axé sur une structure pyramidale orientée sport pour tous d'une part et élites d'autre part, au départ d'une base de détection, d'un travail auprès des jeunes avec un centre de formation (à Mons), jusqu'à 22 ans, et des cellules d'aides ensuite "avec l'objectif de retrouver des joueurs et joueuses dans le top 100 le plus rapidement possible", a détaillé Olivier Davin, directeur technique. Le tout en collaboration avec Tennis Vlaanderen et d'autres associations comme Hope and Spirit ou le club de Justine Henin. "Notre slogan est 'We are open' et les exemples de Gilles-Arnaud Bailly, numéro 1 mondial junior, et Sofia Costoulas, numéro 2 mondiale juniore, en sont une bonne illustration", a repris Pierre Crevits. "Après avoir transité par l'AFT, ils ont rejoint Tennis Vlaanderen avec qui nous nous sommes mis d'accord pour que les jeunes talents restent d'une manière ou d'une autre dans le giron belge."