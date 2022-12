Pour Kevin De Bruyne, Erling Haaland peut égaler Messi et Cristiano Ronaldo et planter 800 buts

Entre Kevin De Bruyne et Erling Haaland, l'histoire d'amour est plus naissante. Sur le terrain, les deux hommes s'apprécient et à l'interview, ils se complimentent mutuellement dès qu'ils le peuvent.

Nouvel exemple en date avec cette sortie médiatique de KDB au micro du Guardian. Evidemment interrogé sur son compère d'attaque à Manchester City, le Belge a, à nouveau, sorti son sniper à compliments.

Selon lui, Haaland est fait pour durer au plus haut niveau et a tout pour s'inscrire, dans la durée, comme l'un des plus grands attaquants du football. A écouter le Belge, le cyborg norvégien pourrait même venir dépoussiérer une belle palanquée de records : "Erling est obsédé par les buts. Il en a déjà marqué 200 dans sa carrière (NDLR : et il n'a que 22 ans !) et s'il continue comme ça, il en plantera probablement 600, 700 ou 800. C'est un attaquant d'un très très haut niveau. Je ne le vois pas comme quelqu'un de différent des autres. Pour moi, c'est juste un footballeur, il ne se prend pas au sérieux."

On rappelle que, selon les dernières statistiques, Cristiano Ronaldo trônerait en tête du classement des buts en pro (819) devant son meilleur ennemi Lionel Messi (793). Suivent, dans l'ordre, Pelé (762), Romário (755) et Ferenc Puskás (729).